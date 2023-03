Agriculture : le salon a fait plein

On a retrouvé pendant l'édition 2023 du salon de l’agriculture, la définition même de l'expression "plein à craquer". Une avalanche de visiteurs, qui malgré l'affluence, conservent toute leur courtoisie et respectent même les priorités à droite. Cela n'était jamais arrivé en 59 ans de salons. Samedi, à 16h30, l'organisation décide de fermer les portes, l'accès à certains pavillons est momentanément interdit. Ils ont poussé la chansonnette pour patienter et c'est reparti pour le marathon ! Cette affluence exceptionnelle est une bénédiction pour les commerçants, comme pour le miel d'Ardèche, médaillé d'or, ou pour le saucisson de Savoie. Des rayons réapprovisionnés minute après minute. La foule est affamée. Certains mangent à l'œil et en font même un sport national. Mais la plupart dépense parfois même sans compter. Les éleveurs aussi décompressent, après neuf jours à présenter leur bête aux concours, à répondre aux questions du public, comme par exemple :”les moutons peuvent-ils attraper froid ?”. En-tout-cas, un mouton a éternué devant notre caméra. Les agriculteurs ont souvent eu besoin de s’extraire de la marée humaine pour reprendre des forces. TF1 | Reportage J. Corbillon, M. Gatineau, M. Derre