Agriculture : le salon de tous les records

Ils sont tirés à quatre épingles, rasés de près, au total, 4 000 animaux se sont mis sur leurs trente et un. Nous avons d'abord cherché le plus petit du salon. Il s'agit d'un petit poussin. Le plus grand, quant à lui, est un taureau charolais, appelé Parfait. Il pèse 1 460 kg et un propriétaire fier à 100 %. En coulisses, un autre chiffre nous interpelle. Vingt-quatre races de vaches différentes partent à la traite matin et soir. Mais que fait-on du lait ? "C'est ramoner dans tous ces petits tuyaux. Le lait part tous les deux jours à une coopérative laitière. Après, il sera transformé en briques de lait", indique Lionel Bouniol, commissaire à la traite des vaches au Salon de l'agriculture. Chaque jour, 10 000 litres de lait sont récupérées. C'est dans le hall des spécialités régionales et originales que les visiteurs dépensent le plus, 91 euros par jour en moyenne. Enfin, il y a un chiffre qu'on ne peut pas vous donner. Le numéro de sourire aperçu sur les visages, trop nombreux pour qu'on puisse les compter. TF1 | Reportage J. Corbillon, M. Gatineau