Agriculture : les robots creusent leur sillon

Ils ambitionnent de révolutionner le travail de la terre. Bardés de capteurs, ces robots sont capables de labourer des dizaines d'hectares, de désherber des vignes, des serres. Bref, de remplacer la main de l’homme. Le dernier venu de la gamme est un modèle tout terrain. Totalement électrique, la télécommande permet simplement de reprendre les commandes, car le robot est autonome. Il cartographie la parcelle, il sait parfaitement où aller, où semer les graines par exemple. En clair, il n’est plus besoin, pour l'agriculteur, de se baisser chaque mètre, et surtout, plus besoin de pesticide pour désherber. Un temps critiqué, de peur que le robot prenne le travail de l’homme, ils sont aujourd’hui en train de devenir indispensables. Plus de 300 ont déjà été vendus. C’est une technologie 100% française. Encore en coulisse, une équipe de développeurs a la lourde tâche d’imaginer chaque pièce pour que tout soit parfait. TF1 | Reportage C. Diwo, O. Cresta