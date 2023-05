Agriculture : l'Espagne en voie de désertification

Les réserves d'eau en Espagne sont à l'image d'un lac asséché : une terre craquelée, des réserves entre 25% et 50% de leurs capacités. Ici, on redécouvre le clocher d'une église au fond du lac. Pas de pluie et jusqu'à 44 degrés dès le mois d'avril en Andalousie. Désormais, ici, on parle de méga-sécheresse. Une sècheresse qui dure depuis des années et l'on ne peut plus irriguer. Des chiffres déjà alarmants : cinq millions d'hectares de céréales sont perdus, 80% des olives dans le Sud. En tout, 80% de la production agricole est en souffrance. Dans ce que l'on appelle "le potager de l'Europe", des maraîchers renoncent à planter par anticipation du manque d'eau et d'irrigation. Il y a et il y aura les conséquences économiques. Le gouvernement espagnol vient d'annoncer 2,2 milliards d'euros pour aider les agriculteurs, et construire plus d'usines de dessalement d'eau de mer ou réutiliser les eaux usées. Sur nos étals cet été, il y en aura moins, mais il y aura encore des fruits et légumes espagnols, fournis notamment par les dizaines de milliers de serres géantes d'Andalousie. TF1 | Reportage G. Bellec, M. Perrot