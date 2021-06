Agriculture : une ferme verticale aux grandes ambitions

C'est une ferme dont les plantes n'ont jamais vu la lumière du soleil, des plantes semées et récoltées par des robots et où les agriculteurs sont des ingénieurs. Cette exploitation futuriste produit herbe et salade toute l'année à une cadence industrielle, le tout sur une surface au sol, grande comme votre salon. Située à 70 km de Paris dans une zone industrielle. Pour que la chambre de production tourne à plein régime, tout est mesuré avec précision pour une recette de cuisine. Taux d'irrigation, d'humidité, de CO2, vent, et même les cycles du soleil qui sont reproduits grâce à des LED horticole. En contrôlant le climat, pas besoin de pesticide dans cette tour de culture de 10 mètres de haut, assistée électroniquement et en hydroponie. Des plantes sur-mesure, une productivité multipliée par 5 et pas de facture d'eau, l'usine est équipée de récupérateur d'eau de pluie. Si leur bilan écologique doit être nuancé par la consommation d'électricité et par la mise en place de l'installation, l'entreprise s'engage en revanche à vendre des pousses vivantes en circuit court à moins de 100 km. Avec ces plantes vivantes vendues au prix du bio, le concept de ferme verticale a séduit. L'entreprise a déjà levé plus de 40 millions d'euros pour passer prochainement de 2 à 19 tours de cultures. Le site sera alors capable de produire 8 millions de plantes chaque année.