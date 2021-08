Aide d'urgence : à bord d'un avion hôpital

Un avion décolle de Paris pour rejoindre Fort-de-France en apparence normale mais à l'intérieur, des passagers et un équipement inhabituel. A son bord, du personnel médical. Ils sont 24 : médecins, infirmiers et aides-soignants. Équipés de leur lourd matériel, ils se faufilent tant bien que mal entre les sièges. C'est une situation particulière pour tout le monde. Les hôtesses ne sont pas habituées à ce genre de passagers. Et pour les soignants, ce type d'opération est extrêmement rare. A bord, six civières ont été fixées au-dessus des sièges de l'avion. Pour les équiper comme un lit d'hôpital, 30 caisses contenant chacune 50 kg de matériel médical sont nécessaires. Pour assurer les soins des patients en détresse respiratoire, 18 bouteilles d'oxygène sécurisé sont fixées sous les sièges, à la place des bagages cabine. Des patients transportés en état clinique, même le pilote prendra des précautions. L'avion sera de retour dimanche matin avec les malades à son bord. Si besoin, il pourrait redécoller immédiatement pour une nouvelle évacuation sanitaire.