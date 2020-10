Aides aux entreprises : de nouveaux métiers indemnisés

Pour venir en aide aux activités les plus sinistrées, le gouvernement a annoncé jeudi l'élargissement de l'accès au fonds de solidarité. Pourront désormais y prétendre 31 nouveaux secteurs et dont le chiffre d'affaires a chuté de 70%. Cela représente potentiellement 75 000 sociétés. Plus de détails dans la vidéo ci-dessus.