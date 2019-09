Aigle Azur en quête de repreneur

La faillite d'Aigle Azur a laissé des milliers de passagers sans solution. Quant aux salariés, ils espèrent un repreneur avant la date limite du 9 septembre 2019. La compagnie aérienne affiche une dette de 40 millions d'euros. Et même si les caisses sont complètement vides, elle reste un vrai trésor dans son secteur. En effet, quelques noms de repreneurs circulent, comme Transavia, Air Caraïbes, French Bee ou encore Vueling et British Airways. Pourquoi une entreprise en cessation de paiements intéresse-t-elle ces repreneurs ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 07/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 7 septembre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.