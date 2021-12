"Aimée encore" : Julien Doré œuvre en faveur des enfants et des seniors hospitalisés

Il nous offre quelques notes de son nouveau titre "Larme fatale", qu’il partage avec Eddy de Pretto. "Je trouvais que nos univers, nos voix avaient quelque chose de commun. Il y avait un dialogue poétique qui pouvait fonctionner entre nous", confie-t-il ensuite. Un duo très attendu sur son album "Aimée encore". Une réédition de celui qui portait déjà le nom de sa grand-mère centenaire. Une réflexion sur le monde, celui qu’on laissera à nos enfants. À bientôt 40 ans, l’auteur-compositeur-interprète veut aller plus loin, donner un nouveau sens à sa notoriété. Tous les bénéfices de son album sont reversés à l’association "Les blouses roses", 5 000 bénévoles qui accompagnent les enfants à l’hôpital et les personnes âgées en Ehpad. C’est une histoire de lien entre les générations qui sonne comme une évidence pour le chanteur. Dès l’écriture de ses nouveaux morceaux, il leur propose son aide. Et lorsqu’il se prête lui-même au jeu de l’animation, cela donne le sourire à tout le monde. Les recettes de l’album permettront de former de nouveaux bénévoles. Son cinquième opus, clin d’œil à sa grand-mère, a déjà été vendu à près de 300 000 exemplaires. TF1 | Reportage L. Adda, B. Hacala