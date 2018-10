Air France fête tristement ses 85 ans le 7 octobre 2018

La crise au sein de la compagnie Air France a débuté en avril 2018 avec une succession de grèves qui a fait perdre près de 335 millions d'euros à l'entreprise. Dans la quête de solutions, les syndicats et la nouvelle direction se sont rencontrés ce 6 octobre 2018. Le nouveau dirigeant canadien Benjamin Smith s'est d'ailleurs donné 100 jours pour résoudre le conflit social qui mine la société depuis six mois. A noter que les syndicats d'Air France demandent une hausse de 5% des salaires. Par ailleurs, la compagnie fêtera tristement ses 85 ans le 7 octobre 2018 dans ce contexte encore mouvementé. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.