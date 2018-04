Air France : les pilotes sont-ils intouchables ?

Malgré des propositions concrètes de la direction, les négociations n'avancent pas chez Air France. La situation est telle que le PDG du groupe a appelé à une consultation auprès de tous les salariés de la compagnie et mis sa démission en jeu. Si Jean-Marc Janaillac va aussi loin, c'est parce que la position intransigeante et l'inflexibilité des pilotes bloquent tout dénouement à la crise. En effet, ils ont refusé le compromis proposé par la direction alors qu'ils sont les mieux lotis chez Air France. Alors, sont-ils intouchables ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.