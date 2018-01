Air France recrute des pilotes de ligne à partir du bac

Vous avez toujours rêvé de devenir pilote de ligne, mais vous n'avez aucune expérience ? Rien ne vous empêche désormais de postuler chez Air France. Après des années difficiles, la compagnie recrute à nouveau et rouvre son école de "cadets" fermée il y a dix ans. Les conditions d'admission sont très souples. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.