Airbnb : une carte permet d'échapper à l'impôt

La France n'est pas épargnée par le phénomène de location entre particuliers. Plus de 350 000 logements sont par exemple proposés en ligne sur le site Airbnb. Théoriquement, les revenus issus de cette activité doivent être déclarés à l'administration fiscale. Seul obstacle, cette plateforme dispose d'un système qui rend cet argent totalement invisible.