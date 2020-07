Aire d’autoroute : le passage obligé de ceux qui partent ou qui rentrent

Journée chargée sur les routes en cette période estivale surtout dans le sens des départs. Alors sur la route des vacances, beaucoup ont de la bonne humeur mais aussi de l'impatience. Sur celle des retours, un brin de nostalgie mais des batteries rechargées. Ceux qui rentraient ont une journée beaucoup plus calme que ceux qui partaient comme l'ont constaté des deux côtés de l'autoroute nos journalistes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/07/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.