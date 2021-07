Aires d’autoroutes : début du rush estival

En prenant de l’avance, nous pensons éviter les bouchons. C'était sans compter l’arrivée sur l’aire d’autoroute, comme si soudain tous les vacanciers s’étaient donnés rendez-vous. Si certains s’énervent, d’autres relativisent. L’occasion aussi de se reposer après un réveil aux aurores. Vacances pour certains, pic d’activités pour d’autres. Dans ce magasin, il faut surveiller qu’aucun rayon ne soit vide. “On sait que l’une des choses que consomme beaucoup les clients durant l’été, c’est l'eau. Donc, il faut avoir le stock en conséquence”, précise Peggy Ebreuil, chef de l'établissement Total aire de repos de Limours-Janvry (Essonne). Vingt fois plus de bouteilles seront vendues ce week-end comparé à la normale. Et il faut aussi nourrir les quelque 10 000 voyageurs qui passent sur cette aire de repos, même si certains ont déjà tout prévu. Encore faut-il trouver une place pour s’installer. Pas si facile à l’heure du déjeuner, vu le monde déjà présent sur le parking. Même constat pour la journée de ce samedi, placée orange. Dans ce centre de contrôle, les équipes s’attendent à beaucoup d’embouteillages. Et ils le savent, la hausse du trafic s’accompagne d’une hausse des accidents. Voilà pourquoi, une pause toutes les deux heures sera plus que nécessaire.