Aix-en-Provence : mistral glacial

Ce dimanche matin, il y avait deux catégories de promeneurs dans les rues d'Aix-en-Provence. D'un côté, on avait les "un peu trop optimiste sans doute" qui aurait dû mettre un pantalon d'après l'un d'eux. De l'autre, il y avait les "biens équipés" avec une écharpe, une fourrure, sans oublier le gilet pour le chien. Il fallait au moins ça sur le marché pour résister au froid. Et il vaut mieux prendre cette vague de froid accentuée par le mistral avec le sourire, surtout quand on doit se mettre les mains dans la glace comme le poissonnier. Mais cette météo a tout de même son avantage. La fraîcheur des produits est préservée un peu plus longtemps. Juste à côté du poissonnier, la maraîchère a ressorti son chauffage d'appoint. Il était difficile de s'en écarter avec le temps de ce dimanche. Elle l'utilise pour se réchauffer les mains. Mais heureusement, quelques rayons ont fini par faire leur apparition sur la place du marché. De quoi profiter tout de même de l'extérieur aujourd'hui en attendant que les températures remontent la semaine prochaine dans le Sud-Est. TF1 | Reportage M. Perrot, S. Fargeot