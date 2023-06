Ajaccio - Marseille : un enfant de huit ans agressé

D'un côté, les supporters marseillais, parqués dans une tribune, de l'autre, ceux d'Ajaccio, qui tentent d'en découdre. Samedi soir entre les deux camps, des insultes, des jets de projectiles, pierres, piles et feux d'artifice, rapidement, le service d'ordre en chasuble orange est débordé. Dans une loge du stade, Kenzo fan de l'OM, atteint d'un cancer, a été agressé. Nous l'avons retrouvé ce dimanche matin, aux côtés de sa mère et de son père, frappé lui aussi. La famille est encore sous le choc. Les agents de sécurité du club d'Ajaccio finiront par intervenir. Mais samedi soir, les affrontements ont commencé bien avant le match. Escortés par un dispositif policier renforcé, à leur arrivée au stade, 700 supporters marseillais ont essuyé des jets de pierres. Bilan : cinq blessés, dont un homme transporté à l'hôpital, inconscient après un choc à la tête. De son côté, Kenzo et sa famille ont pu rencontrer quelques joueurs de l'OM après le match. Ils ont tenté de consoler le petit garçon dont la soirée de rêve a viré au cauchemar. TF1 | Reportage J.M. Bagayoko, P. Pelletier