Arabie saoudite : l'époustouflante mise au jour d'une sépulture millénaire devant nos caméras

L'Arabie saoudite a ouvert ses portes il y a à peine quatre ans, et le monde découvre seulement aujourd'hui Al-Ula, son oasis, et tout autour, les vestiges d'une civilisation arabe pré-islamique. C'est l'un des plus grands chantiers archéologiques du monde. Une centaine de Français y participent et mettent au jour un musée à ciel ouvert. Avec eux, nous avons remonté le temps, sur l'ancienne route des caravanes et découvert Hégra, classé au patrimoine mondial de l'humanité. Au premier siècle avant Jésus-Christ, les Nabatéens sont descendus du Nord, de leur capitale, Pétra, en Jordanie, pour fonder cette cité. Ce fut alors la fin du royaume de Dadan, qui s'y est installé pourtant depuis le cinquième siècle avant Jésus-Christ. On ne sait pas encore grand-chose de ce qui fut l'ancienne capitale de l'Arabie, mais ce matin-là, nous avons eu la chance incroyable de voir l'histoire s'écrire sous nos yeux : la découverte de la première tombe inviolée sur le site. Des siècles de sédiments se sont accumulés sous les dalles. Six jours de fouilles en tout, pour voir se confirmer l'espoir de Chloé, Louise et Jocelyn. Avec une infinie précaution, les trois archéologues ont donc mis au jour, pour la première fois sur ce site, une sépulture intacte et un visage de cet antique passé. TF1 | Reportage S. Pinatel, S. Iorgulescu, S. Hirschnagl