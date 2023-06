Arabie Saoudite : les secrets de l’incroyable site archéologique de la vallée d’Al-Ula

L'histoire commence avec lui, quand les hommes l'ont domestiqué puis lancé leurs caravanes marchandes à travers la péninsule Arabique, et fait de cet endroit un carrefour de l'Antiquité. C'est sur cette route des épices et de l'encens que nous avons trouvé nous aussi Al-Ula et son oasis. Et tout autour, les vestiges de civilisations arabes préislamiques. La vallée est aujourd'hui l'un des plus grands chantiers archéologiques du monde. Pour les visiteurs que nous sommes, c'est un musée à ciel ouvert. Mohammed est le gardien de ces tombeaux monumentaux. Seules traces d'un royaume que le désert n'a pas englouti, celui des Nabatéens, au Ier siècle avant J.-C., des nomades descendus de leur capitale Pétra en Jordanie pour construire ici une nouvelle cité. Voici Hegra, classé par l'Unesco au patrimoine mondial de l'humanité. Ingrid Périssé dirige les fouilles archéologiques. C'est l'agence française Afalula qui est chargée d'organiser le développement culturel et touristique de la vallée. Elle nous en présente l'emblème, Qasr al-Farid, 24 mètres d'architecture. TF1 | Reportage S. Pinatel, S. Iorgulescu