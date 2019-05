Alain Bertoncello : l'émotion d'un village

Le mardi 14 mai 2019, la Nation tout entière lui a rendu hommage. Ce samedi 18 mai, ce sont ses proches qui ont pris le temps de lui dire à Dieu. Trois jours après Cédric de Pierrepont, Alain Bertoncello a été inhumé dans son village natal de Haute-Savoie. Une cérémonie intime à laquelle se sont joint ses frères d'armes du commando Hubert et de très nombreux anonymes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.