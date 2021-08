Alan Geaam, un chef guidé par l'étoile du destin

Se défouler, se dépasser et surtout ne jamais lâcher. Il y a 22 ans, Alan Geaam, ce Libanais, passionné de cuisine française, tente sa chance à Paris. Il arrive avec un simple visa de touriste et 200 francs en poche. Alan Geaam enchaîne alors les petits boulots sur des chantiers, puis fait la plonge dans un restaurant. Un soir, il remplace au pied levé un chef malade. Un signe du destin. Actuellement étoilé au Michelin, Alan Geaam est un alchimiste des saveurs entre Orient et Occident. Raconter ses souvenirs d’enfance dans ses assiettes, épuiser son inspiration auprès de sa mère, restée au Liban. Petit, c’est elle qui lui apprend ses premières recettes. Le chef est un bosseur qui ne laisse personne indifférent. Alexandre, son premier patron, suit toujours de près son ascension. Il canalise son énergie débordante en faisant de la boxe. Entre deux services, Alan Geaam s’échappe. Alan Geaam, l'histoire d’un chef loin d'avoir fini de nous délecter.