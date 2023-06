Albanie : la beauté sauvage de la Vjosa

Pas un barrage, pas une retenue, rien n'a jamais dévié sa trajectoire. De la Grèce à la mer adriatique, la Vjosa est un fleuve libre. En Europe, il est considéré comme le dernier grand fleuve sauvage. Appréhender ses méandres nécessite un peu d'expérience. Irma Tako, est le bon capitaine pour ça. Elle est monitrice de rafting chez Vjosa Explorer, à Përmet, en Albanie. Ce débit naturel maintient, depuis des centaines d'années, un équilibre parfait pour la faune et la flore. Plus d'un millier d'espèces ont été répertoriés sur le bassin de la Vjosa, dont 50 que l'on ne trouverais nulle part ailleurs. Ce sont des oiseaux, des poissons ou encore des insectes. Pour la recherche scientifique, forcément, la Vjosa est une mine d'or. La Vjosa et, même, une partie de la vallée qui l'enveloppe ont été classées, en mars 2023, parc national. Il s'agit d'une des protections les plus hautes pour un fleuve. Mais préserver ce cours d'eau n'a pas toujours été dans les plans des autorités albanaises. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage T. Leproux, A. Ponsar, L. Gjetani