Alcool : le Japon veut faire boire les jeunes

Au Japon et dans certains bars branchés de Tokyo, l'ivresse n'est plus à la mode. "Si je bois de l'alcool avec les anciennes générations, j'ai du mal à refuser. Mais avec les personnes de mon âge, je n'ai pas ce problème", confie une jeune japonaise. En 25 ans, au pays du soleil levant, la consommation d'alcool par habitant est passée de 100 litres à 75 litres par an. Moins de vente, donc moins de recette pour l'État. Depuis 1980, l'État a vu le montant de ses taxes sur l'alcool diviser par trois. Alors, le fisc japonais veut renflouer les caisses. Traditionnellement, on buvait entre collègues et même avec son patron. Et faire boire plus les jeunes est donc un message à contre-courant. L'État au secours de l'alcool, en France, c'est la polémique assurée. Mais au Japon, les réactions sont mitigées et les avis partagés. Hors de ses frontières, le Japon exporte des nouveaux whiskys ou des gins. Les Japonais consomment davantage des produits sans alcool depuis 2019. Autre tendance en vogue, ils se ruent aussi vers les boissons peu alcoolisées et aromatisées. Ce qui justifie cette campagne publicitaire incitant les jeunes à boire davantage d'alcool. Alors, tant pis pour les risques de santé, le gouvernement privilégie ses finances. La dette de l'État japonais est trois fois supérieure à celle de la France. TF1 | Reportage A. Bregère, C. Simon