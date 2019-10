Alerte à la pollution de l'eau potable dans l'Oise

Lors d'un contrôle de routine dans la préfecture de l'Oise, l'Agence régionale de santé a détecté une pollution microbiologique, d'origine fécale. Il est impossible de consommer l'eau du robinet, même bouillie. Si l'on sait avec certitude que l'eau est trop peu chlorée, on ignore encore comment elle a été infectée. Le syndicat chargé de la distribution de l'eau a fourni la mairie en eau minérale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.