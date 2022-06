Alerte au risque de noyade en Nouvelle-Aquitaine

Il en a fait l'expérience tout à l'heure. Il avait de l'eau jusqu'aux chevilles et elle est montée en deux secondes au niveau de la taille. Cela illustre un petit peu les dangers de l'océan ce samedi. Les vagues vont jusqu'à 2,5 mètres et les courants sont très forts. Les courants de baïne, contre lesquels on ne peut pas lutter, sont capables de nous emmener au large très violemment en quelques dizaines de secondes. Pour essayer de sécuriser tout cela, la mairie de Lacanau (Gironde) a mis en place des postes de secours qui sont trois au total. Des sauveteurs vont se relayer toute la journée pour sécuriser la zone de bain. La préfecture a décidé de lancer l'alerte et la mise en garde contre les baignades, en incitant les gens à se baigner dans les zones surveillées. On veut éviter de revivre les drames du mois de mai, où quatre personnes se sont noyées. Pour se baigner, il faut rester entre les drapeaux rouge et jaune, et surtout pas en dehors. TF1 | Duplex E. BRAEM