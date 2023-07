Alerte aux baïnes : la baignade déconseillée dans le Sud-Ouest

En raison d'un risque "très élevé" de baïnes dimanche et lundi, la baignade est interdite à certains endroits à Biscarosse. Ces cuvettes sont invisibles à marée haute. "Forcément, quand on s'amuse dans l'eau, on ne voit pas qu'on se décale et petit à petit, on se retrouve en dehors de la zone. Puis juste à côté, il y a la sortie de baïnes. Il faut qu'on aille les voir avant qu'ils se trouvent justement dans cette sortie de baïnes, où il y a du courant et ils vont aller vers le large", prévient Camille Larroze-Lauga, nageuse sauveteuse. Ils sont visibles à marée basse comme le montre la vidéo en haut de cet article. Ces cuvettes sont formées par le vent et la houle. Quand l'eau se retire, le courant est très dangereux. Deux semaines plus tôt, cette baïne a tué un jeune britannique en dehors des heures de surveillance de baignade. "Ce qui tue les gens, c'est la panique. À partir du moment où on reste calme, on se met sur le dos, on se signale, on lève les bras, on a le temps d'attendre un surfeur qui passe par là, les sauveteurs qui arrivent", explique Romain Savaux, nageur sauveteur. Dimanche après-midi, les consignes sont plutôt respectées. Malgré le danger, certaines plages ne sont plus surveillées. Habituellement, ces nageurs sauveteurs sont épaulés par des CRS. Avec l'actualité, ils ont été réquisitionnés pour retourner dans les villes. TF1 | Reportage M. Rio, C. Arfel