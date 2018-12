Alerte aux vents violents en Corse

La Corse fera face à de fortes rafales de vents ce 9 décembre 2018. A l'Île-Rousse, les vents ont déjà atteint 160km/h et pourront aller jusqu'à plus de 200km/h dans le Cap Corse. Le port de Saint-Florent fait face à une montée des eaux et les vagues s'accentueront d'heure en heure. Les autorités appellent à une grande prudence et déconseillent les déplacements dans toute l'île. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.