Alerte canicule : l’Espagne suffoque

Une pelouse sèche et jaunie, des arbres qui souffrent, pour l’eau, la municipalité de Barcelone l’arrosage de tous les jardins publics comme privés. On y parle déjà de la sécheresse du siècle. La Catalogne n’avait jamais une année avec aussi peu de pluie. Cette semaine, les températures ont encore atteint les 40 degrés. Dans toute la région, il est interdit également pour les particuliers de remplir leur piscine. Toute l’eau potable doit être destinée à la consommation. La mairie de Barcelone vient de lancer une nouvelle application à destination de tous les touristes surtout, mais aussi de ses résidents, une carte de toutes les fontaines de la ville. Il en a en tout près de 2 000. Nous trouvons rapidement le point d’eau potable le plus proche de notre position. Nous ne sommes pas les seules à nous y diriger. La ville est aussi pionnière dans la mise en place de refuges climatiques. Il existe déjà plus de 220 refuges dans la Capitale catalane. TF1 | Reportage J. Garrel, A. Exposito