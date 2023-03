Alerte en cours : le Sud-Est et la Corse face aux vents violents

Ce samedi matin, le vent soufflait encore fort près de Bastia. La tornade s'éloigne mais cause toujours des dégâts en ville. Un morceau d'immeuble est tombé dans la rue et dans un autre quartier, les pompiers interviennent pour retirer un volet à moitié arraché. Il menace de tomber sur les trottoirs. Habitués des tempêtes, les Bastiais prennent des précautions : "on évite de passer dans les endroits où il peut y avoir des branches qui se détachent", "éviter de se mettre en dessous des arbres et des balcons". C'est la nuit dernière que les rafales ont été les plus violentes, avec 213 km/h à Cagnano, 183 km/h à l'Île Rousse et 173 km/h à Porto-Vecchio. Plusieurs lignes électriques sont endommagées. Et ce matin en Corse, 2 000 foyers étaient toujours privés d'électricité. Dans le Sud-Est, on en compte encore 2 500 sans courant. Une centaine d'agents Enedis travaillent pour le rétablir. Dans les collines près de Grasse, plusieurs incendies poussés par le vent ont compliqué la tâche des techniciens. L'alerte orange aux vents violents est levée sur le continent. En Corse, par contre, elle est maintenue jusqu'à ce samedi soir. TF1 | Reportage F. Litzler, V. Capus