Alerte enlèvement de Vanille : le dénouement tragique

Le procureur d'Angers a annoncé la nouvelle ce dimanche en fin d'après-midi. Le corps de la petite Vanille a été retrouvé. Sa mère, placée en garde à vue, a fini par passer aux aveux. Elle aurait tué sa fille vendredi après-midi, soit plus d'une trentaine d'heures avant le lancement de l'alerte enlèvement. Déclenché pour la 24ème fois en quatorze ans, ce dispositif s'est montré efficace malgré le dénouement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.