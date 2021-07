Alerte enlèvement : l'enfant de 8 ans retrouvé sain et sauf

Vendredi peu avant midi, le petit Dewi, âgé de 8 ans, avait été enlevé à Lannion, dans les Côtes d'Armor, par son père. L'enfant placé en famille d'accueil atteint de surdité avait été enlevé dans un bâtiment du conseil départemental. Alors qu'il bénéficie d'un droit de visite, l'homme s'enfuit en voiture avec son fils. Leur véhicule est retrouvé vendredi dans la commune de Ploubezre, cinq kilomètres plus loin. Ils poursuivent leur chemin à pied jusqu'à la commune du Vieux-Marché, où ils sont retrouvés sains et saufs ce samedi après-midi. Ils se cachaient dans l'un des préaux du village, où les enquêteurs effectuaient encore des recherches ce matin. 50 gendarmes, un hélicoptère et une équipe cynophile les recherchaient depuis 24 heures. Placé en garde à vue, l'homme de 38 ans est ce samedi soir toujours entendu par les enquêteurs. Ils encours une peine d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.