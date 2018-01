Alerte enlèvement : le nourrisson reste introuvable

Cela fait vingt-quatre heures que le petit Tizio a été enlevé par son père. Il est en danger de mort s'il ne reçoit pas de soin "dans les plus brefs délais", a indiqué les médecins. Le nourrisson âgé de deux mois souffre d'une pathologie grave. L'enfant était hospitalisé au moment de son kidnapping. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.