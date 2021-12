Alerte inondations : des évacuations dans le Nord

À Esquelbecq, sous une averse de grêles et dans plus d'un mètre d'eau, un pompier volontaire est venu évacuer Inès, 7 ans. Dans son quartier, à vingt minutes de Saint-Omer, l'eau n'a cessé de monter depuis samedi soir. L'équivalent de trois semaines de précipitations est tombé en 24 heures. Surprise, la famille d'Yvette a dû s'organiser très vite. Un peu plus tôt, en centre-ville, les habitants ont dépêché une tractopelle pour mettre à l'abri une soixantaine d'habitants. Certains ont trouvé refuge dans un groupe scolaire. Un peu partout dans le Nord et le Pas-de-Calais, des dizaines de routes ont été submergées et donc coupées à la circulation ce dimanche. Dans les rues d'Esquelbecq, l'eau continue de monter. Pour l'heure, nos reporters constatent 120 centimètres d'eau là où ils se trouvent, mais le niveau va continuer de monter toute la nuit. D'ailleurs, les pompiers appellent à la plus grande vigilance. La vigilance crue et inondations se poursuit dans le Nord et dans le Pas-de-Calais jusqu'à 16h. T F1 | Reportage C. Pueyo, T. Chartier