Alerte : la côte méditerranéenne face aux vents violents

Dans les rues de Bastia, des arbres n’ont pas résisté à la force du vent, arrachés par des rafales dépassant les 130 km/h. Chute d’arbres et d’objets, toute la journée, les pompiers ont multiplié les interventions. En Haute-Corse, une rafale a été enregistrée à 196 km/h. Les autorités ont décidé de fermer le port de Bastia jusqu’à samedi 11 mars à 23 heures. À l’aéroport, plusieurs vols ont été déroutés ou annulés. À 200 km de là, dans le Var et les Alpes-Maritimes, le vent a aussi soufflé très violemment, à plus de 120 km/h à Grasse. Des arbres arrachés, des voitures endommagées, et ce soir, 4 000 habitants sont privés d'électricité. Une tempête exceptionnelle filmée par des habitants inquiets. Plusieurs départs de feu ont été signalés, le plus important ici au-dessus de la maison d'arrêt de Grasse. Il a parcouru une vingtaine d’hectares et n’est toujours pas maîtrisé. Appelés en renfort, les Canadairs n’ont pas pu intervenir. Le vent rendant les largages trop dangereux. Enfin la tempête Larissa a contraint les organisateurs de la course cycliste Paris-Nice, d’annuler l’étape du jour, qui devait arriver à la Colle sur Loup. TF1 | Reportage V. Capus, C. Napoli, P. Roubaud