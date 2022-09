Alerte : les orages frappent le Sud-Est

Une pluie de glace assourdissante : l’orage est passé dans le Var, aussi bref que violent. Ce sont les mêmes scènes dans le Gard. En quelques minutes, des torrents se déversent dans les rues d’Alès, sur les berges. Plus loin, des trombes d’eau s'abattent au beau milieu d’un restaurant, en plein service. Ils ont perdu un réfrigérateur et tous les stocks. Toujours dans le Gard, sur les routes, certains préfèrent rebrousser chemin, car ils jugent trop risqué. Alors, dans le département, la fin des cours a sonné plutôt que prévu, à seize heures pour tous les élèves. L’objectif, c’est que tous soient rentrés avant le retour de l’orage. “La directrice a prévenu les parents qu’on pouvait les récupérer à partir de seize heures”, raconte une mère. Quelques instants plus tard dans les Bouches-du-Rhône, l’autoroute A7, à son tour, est plongée dans l’obscurité. Il n’y a pas de dégâts majeurs signalés pour le moment. Ces orages vont continuer une bonne partie de la nuit. TF1 | Reportage F. de Juvigny, P. Géli, A. Bacot