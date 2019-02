Alerte orange dans le Grand Est : les habitants et les communes ont pris leur précaution

L'Est du pays s'apprête à vivre la tempête Isaias dans l'après-midi du 10 févier 2019 avec des rafales de 120km/h attendues par endroits. Les habitants et les communes ont pris les mesures qui s'imposaient : fermeture du parc public à Metz, arrêt d'installation dans les stations de ski des Vosges et report de déplacements recommandé par la SNCF. Toutes ces mesures sont destinées à garantir la sécurité de tous. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.