Alerte rouge canicule : ruée sur les plages de l'Atlantique

À Biscarrosse (Landes), de nombreuses familles sont venues de loin pour se rafraîchir. Alors à peine arrivées et elles sont déjà dans l'eau. Avec près de 42 °C prévus ce samedi, un record dans la région pour un mois de juin, certains préfèrent profiter de la plage tôt le matin. D'autres ont décidé de rester toute la journée. Alors il faut bien se protéger : "crème solaire, bob et parasol, on est prudents". En plus de faire attention au coup de chaud, il faut aussi se méfier de l'océan. En effet, les courants sont très forts et la plage n'est pas surveillée le matin. À 11h30, les sauveteurs se mettent en place avec une recommandation pour éviter les chocs thermiques : ne pas se lever de la serviette où on était en plein soleil et plonger dans l'eau. "On essaie de recadrer les gens et de leur expliquer pourquoi il ne faut pas se baigner là. C'est important", précise Vincent Batailler, maître-nageur sauveteur. À noter qu'il y a plus de 20 degrés d'écart entre l'océan et l'air. Il faut donc être très prudent pour se rafraîchir ce samedi. TF1 | Reportage Y. Chambon, C. Brousseau