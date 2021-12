Alerte rouge inondations : le Sud-Ouest face à la montée des eaux

Rarement la Nive n'était sortie de son lit aussi rapidement. Bayonne semble méconnaissable depuis jeudi. Il y a plu en seulement 12h l'équivalent de deux à trois semaines de précipitations. “J'ai peur de l’eau, j’ai peur que ça aille dans les maisons. C'est impressionnant, c'est beau, mais monstrueux”. La montée des eaux touche en premier lieu les commerçants du centre-ville. Plusieurs restaurants ont été inondés. “Ça fait 15 ans que je suis là, je n'ai jamais vu autant d'eau. Jamais, c’est parti aussi vite. Ce qui fait peur ce que ça va encore monter, encore moins pendant 24h”. L’alerte rouge en vigueur dans le secteur rassure guère les propriétaires : “Si ça rentre, tout le matériel jusqu'à la cuisine va disparaître”. La crue de la Nive et les fortes pluies continuent ce soir de créer des perturbations sur les routes. De nombreux trains ont aussi été annulés. Au total, 400 personnes dans les Pyrénées atlantiques ont été évacuées par les secours. Mais le préfet, lui, réfute l'idée d'une alerte lancée trop tardivement : “Nous avons dès hier après-midi lorsque nous avons eu les prévisions de Météo-France engagé 550 sapeurs-pompiers et 62 véhicules pour évacuer les gens. Alors, on l'a fait très tôt au final. Il y a quelques dégâts matériels, mais il n’y a ni mort ni de blessé”. D'autres communes ont été brutalement touchées comme Cauterets où la pluie incessante a provoqué plusieurs éboulements. Ce soir encore, des opérations de déblaiement ont lieu dans cette commune isolée où l'électricité a bien du mal à fonctionner. Autre ville impactée : Tarbes. L'Adour et l'Echez atteignent des niveaux records. La décrue semble toutefois avoir commencé. Seul motif d'espoir ce soir pour des habitants qui ont bien cru qu'ils allaient tout perdre. TF1 | Reportage G. Brenier, M. Chaize, V. David, E. Braem, J.M. Lucas, C. Devaux, A. Mainguet-Suares, C. Aragona, G. Roger, T. Gippet