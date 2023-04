Alerte rouge : jamais autant d'allergies !

Du beau temps, des températures clémentes, une explosion de verdure dans les parcs et jardins. Sur le site pollens.fr, le dernier bulletin d'alerte donne le ton. Bouleau, charme, cyprès, la bête noire des personnes allergiques. Aujourd'hui, les allergies respiratoires affectent 30% des adultes. Ils pourraient atteindre 50% en 2050, notamment à cause du dérèglement climatique. En période de sécheresse, face au manque d'eau, les plantes rejettent des pollens plus agressifs. Des études ont démontré le même phénomène avec l'augmentation du CO2. Des pollens plus agressifs et en plus grande quantité. Ceux du bouleau, par exemple, ont bondi de 20% en 30 ans. Autres facteurs aggravants, la pollution qui fragilise nos voies respiratoires. Pour passer ce cap sensible, il est conseillé aux personnes allergiques d'éviter la pratique du sport en extérieur, de rincer ou bien se brosser les cheveux pour en éliminer les pollens. Mieux vaut également aérer son logement avant le lever ou après le coucher du soleil. TF1 | Reportage C. Bayle, P. Lormant, E. Vinzent