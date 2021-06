Alex Lutz : jeu, set et match à Roland-Garros

Un entraînement digne des plus grands sportifs. Plusieurs mois de travail intensif en salles et sur les courts. Alex Lutz n’avait jamais touché une raquette de sa vie mais il s’est préparé longtemps avant d’incarner Thomas Edison. C’est un tennisman de 37 ans, un excellent joueur qui n’a pourtant jamais brillé et qui tente sa chance une dernière fois à Roland-Garros. Nous avons suivi Alex Lutz sur le tournage. L’acteur réalise de nombreux gestes techniques, mais pour les gros échanges, il a une doublure. Son jeune adversaire dans le film est en revanche un tennisman confirmé. Le tournage se déroulait à Roland-Garros. C’est la première fois que ce lieu mythique accueille un tournage de film.