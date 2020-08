Alexandra Lamy et Miou-Miou nous parlent du film "Belle-Fille"

Deux actrices françaises parmi les plus populaires, Miou-Miou et Alexandra Lamy, partagent l'affiche dans "Belle-Fille". Inspirée d'une histoire vraie, cette première réalisation de Méliane Marcaggi sort en salles mercredi 19 août 2020. Un film au rythme soutenu dans lequel on retrouve les deux comédiennes en duo comique de choc. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.