Alexandre Benalla : "J'ai peut-être eu tort de me servir de ces passeports"

Alors qu'une deuxième affaire Benalla empoisonne l'Élysée, l'ancien collaborateur du chef de l'État a accordé une interview à nos confrères du Journal du dimanche. Il a affirmé qu'il comptait restituer ses passeports diplomatiques au ministère des Affaires étrangères : "J'ai peut-être eu tort de me servir de ces passeports (...) Je ne l'ai fait que par confort personnel, pour faciliter mon passage dans les aéroports", a-t-il expliqué. Face à la situation, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire, notamment pour "abus de confiance".