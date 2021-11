Alexandre Loukachenko : le dictateur qui défie l'Europe

Kalachnikov à la main, Alexandre Loukachenko n’hésite pas une seconde lorsque des milliers d’opposants descendent à la rue. Ordre à donner à sa garde rapprochée de tirer à balles réelles sur les manifestants qui s’aventureraient trop près son palais. C’était il y a un peu plus d’un an, énième coup de folie de celui considéré comme le dernier dictateur d’Europe. Au pouvoir depuis 29 ans, il gouverne le pays sans opposition, en jouant sur la nostalgie de l' ère soviétique. Au mois de mars dernier, dans les champs, à la rencontre de fermiers, en pleine pandémie, l’homme préfère vanter le retour à la terre. “Les gens travaillent sur les tracteurs. Personne ne parle de virus. Le tracteur guérira tout le monde, la terre guérira tout le monde” Remède auxquelles il convient, selon lui d’ajouter une autre astuce : “ Les gens devraient, non seulement se laver les mains à la vodka, mais aussi empoisonner le virus avec. Vous devriez en boire tous les jours”. Recommandation absurde car quelques jours plus tard, il sera lui-même contaminé par le Covid. Parfois, fantasque, il n’en reste pas moins autoritaire. Preuve qu’il n’a pas de limite : lorsqu’un journaliste le critique, Alexandre Loukachenko lance des chasseurs pour détourner l’avion dans lequel il se trouve, fait fouiller les 171 passagers et jette en prison son opposant. Un dictateur enclin au culte de la personnalité. Prêt à faire tomber le costume cravate en 2006 pour s’adonner à sa plus grande passion, le hockey sur glace. Un match amical en compagnie de Vladimir Poutine. Sanctionné par l’Union européenne pour ses nombreuses atteintes aux droits de l’homme, Alexandre Loukachenko a décidé de réagir comme il sait le faire : orchestrant une crise migratoire aux portes de l’Europe, prenant ainsi des milliers de personnes comme monnaie d’échange dans le seul but d’arriver à ses fins. T F1 | Reportage C. Diwo, J. Garro, A. Pocry