Alexis Corbière : "Si vous voulez aider les enfants de Seine-Saint-Denis, donnez-nous les moyens"

Pour faire face à la crise du coronavirus, le département de Seine-Saint-Denis a mis en place un système d'aide aux plus démunis. Ils sont nombreux à faire la queue devant les centres de distribution. Face à la précarité de la population, plusieurs associations se mobilisent pour servir des repas aux familles en difficulté. Est-ce suffisant ? Le retour à l'école peut-il être la solution pour les enfants en décrochage ? La date du déconfinement prévue le 11 mai est-elle hasardeuse ?