Algérie : les jeunes ne veulent plus fuir leur pays

La contestation continue en Algérie. Après vingt ans de silence, la société civile semble se réveiller. Les jeunes générations, touchées par le chômage, n'ont plus envie de se taire. Beaucoup croient au changement et n'envisagent plus de fuir leur pays. Une baisse du nombre de demandes de visa pour l'étranger a d'ailleurs été constatée.