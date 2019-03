Algérie : la mobilisation prend de l'ampleur

Ce vendredi 8 mars, l'appel à la mobilisation a été largement entendu, malgré les mises en garde du clan présidentiel contre un possible chaos. Les manifestants sont venus encore plus nombreux. En cette journée de la femme, des Algériennes de tout âge ont aussi décidé de faire entendre leurs voix devant des forces de l'ordre impassibles. C'est du jamais-vu depuis l'indépendance d'Algérie en 1962. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.