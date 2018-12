Algérie: sept moines de Tibhirine béatifiés

En Algérie, la béatification des sept moines de Tibhirine a eu lieu ce samedi 8 décembre 2018, dans la ville d'Oran. Ces moines avaient été assassinés en pleine guerre civile entre le pouvoir algérien et le GIA. Douze autres religieux catholiques, tués pendant cette même période, ont également été béatifiés. L'événement a rassemblé plusieurs personnes dont des religieux catholiques, des imams, ainsi que deux ministres algérien et français. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.