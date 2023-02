"Alibi.com 2" : le retour d'une comédie hilarante

"Alibi.com 2", c’est le titre du nouveau film de Philippe Lacheau, qui sortira le 8 février 2023. Dans le film, il “décide de demander Flo en mariage, Greg est au pied du mur et doit se résoudre à présenter sa famille. Mais entre son père escroc et sa mère ex-actrice de films de charme, ça risque fort de ruiner sa future union. Il n'a donc pas d'autre choix que de réouvrir son agence avec ses anciens complices pour un ultime Alibi et de se trouver des faux parents plus présentables…” Souvenez-vous il y a six ans dans un premier film, Philippe Lacheau et sa bande provoquaient des catastrophes en série avec leur société d'alibi. Fort du succès du premier opus avec trois millions et demi de spectateurs, il s'est lancé dans un deuxième volet. Nous nous sommes rendus sur le tournage au moment clé : le mariage qui va dégénéré. Un savoir-faire dans le gag qui a séduit quelques acteurs chevronnés, tels que Didier Bourdon et Gérard Jugnot. Souvent comparés à leurs aînés du Splendid ou des Inconnus, La Bande à Fifi compte déjà une dizaine de films à son actif. TF1 | Reportage S. de Vaissiere, A. Benaouina, J.Y. Mey