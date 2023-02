"Alibi.com 2" : Philippe Lacheau invité du 20H de TF1

Lors de son passage sur notre antenne, Philippe Lacheau a évoqué l'amitié qu'il noue avec sa bande à Fifi. "Ça remonte à l'enfance. Avec Julien, on a grandi dans la même résidence à la Sezz Saint-Cloud. Donc on se connaît depuis bébé. On n'était pas copain au début, parce que Julien a deux ans de plus que moi. Après, au fur et à mesure de sa scolarité, il a commencé à redoubler. Vers le collège, on est devenu copain. Et après Tarek, il l'a rencontré en BTS. Et c'est là qu'il me l'a présenté. Donc, ça fait longtemps déjà", raconte-t-il. Une bande d'amis d'enfance qu'Élodie Fontan, sa femme à l'écran et dans la vie, a rejointe. "Au scénario, il y a aussi mon petit frère qui écrit avec nous. Mes parents apparaissent toujours dans mes films. C'est un peu mes porte-bonheur. Très entouré de la famille et des amis. C'est important", se confie-t-il. Avec la bande à Fifi, Philippe Lacheau rencontre toujours le même succès. Tous ses films ont largement dépassé les millions d'entrées au cinéma. "Ce n'est pas loin de 12 millions d'entrées, mais ce qui reste moins qu'Avatar 2. On a beaucoup de chances. Quand on a un rire dans la salle, c'est comme on a marqué un but en ligue des champions", affirme-t-il. Découvrez l'intégralité de son interview dans la vidéo en tête de cet article.