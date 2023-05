Alice Guy, pionnière oubliée du cinéma

Il est plus que temps de nous familiariser avec ce visage et de pouvoir lui attribuer un nom. Ne plus l'oublier et lui redonner toute sa place dans l'histoire du cinéma, car Alice Guy était tout sauf une figurante. Sur ce document, l'un des premiers makings of de l'histoire, c'est bien elle de dos, au premier plan, qui dirige les opérations. La recherche de preuves, voilà effectivement à quoi l'on s'expose dès qu'on s'intéresse à Alice Guy. C'est le cas de cette jeune romancière qui vient de lui consacrer son dernier livre. Elle a passé plusieurs heures dans cette salle de recherche de la cinémathèque française pour découvrir, annoter de sa main, les mémoires d'une pionnière. "La Fée aux choux", 51 secondes projetées dès 1896 pour en faire, et c'est totalement méconnu, la première fiction de l'histoire du cinéma, tout juste un an après "l'Arroseur arrosé" ou "la Sortie de l'usine". Ces films documentaires signés Louis Lumière, Alice Guy a pu les voir parmi les premières le 22 mars 1895. Une bande dessinée raconte la scène. TF1 | Reportage F. Leenknegt, N. Clerc, J.F. Drouillet